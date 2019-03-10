Александр Касперович: "Долго обсуждали с Логиновым общение с прессой. Пока идет ЧМ - он говорить не будет"

Александр Касперович, являющийся личным тренером российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что он и его подопечный будут давать интервью журналистам только после окончания чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

- Давайте мы с вами договоримся: пока идет чемпионат мира – никаких интервью, - приводит слова Касперовича "Спорт день за днем". - По завершении турнира и я, и Саша Логинов будет готовы рассказать все, что вам захочется. А пока говорить не будем

Посоветовал ли я Логинову не давать интервью? И я в том числе, да. Мы вчера с ним долго это обсуждали. Он пока говорить не будет, и я тоже не хочу.

Напомним, Логинов занял второе место в спринте на этом турнире. Он отказался от общения с журналистами в смешанной зоне.

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