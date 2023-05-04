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Ахатова рассказала об одной из главных ошибок биатлонистов при стрельбе стоя

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Альбина Ахатова рассказала о наиболее распространенных проблемах при стрельбе.

«Очень часто, например, в стрельбе стоя спортсмен стреляет на грубой проводке. Нет фазы удержания в момент обработки спуска. Это очень хорошо видно по траектории движения ствола. Когда пуля вылетает из канала ствола, на нее продолжают воздействовать пороховые газы и сообщают ей дополнительную скорость. В баллистике это называется периодом последствия газов. Максимальной скорости пуля достигает в конце этого периода на расстоянии нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола. Если спортсмен, обработав спуск, продолжает по инерции вести ствол, или раньше времени скинет мышечное напряжение, например, в плече, или рано уберет руку с пистолетной рукоятки, чтобы быстрее перезарядить оружие, то есть в тот момент, когда пуля еще связана с винтовкой хвостом пороховых газов, он поменяет угол вылета и траекторию полета, а это, как правило, приводит к промаху», — цитирует Ахатову RT.

Ахатова является олимпийской чемпионкой 2006 года в эстафете и четырехкратной чемпионкой мира. В 2010 году она приняла решение о завершении карьеры биатлонистки.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1144436-ahatova-biatlonisty-strelba
Биатлон
Альбина Ахатова
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