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Сегодня, 18:40

Олимпийская чемпионка Ахатова призналась, что не стремится быть тренером

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Альбина Ахатова ответил на вопрос, хотела бы она стать тренером.

«Это очень сложный вопрос. Я в первую очередь мама, у меня двое деток, поэтому возможности немного ограниченны. Чтобы вести команду, нужно постоянно в ней находиться. Я же могу полноценно работать в качестве стрелкового тренера только в летний подготовительный период. Такой опыт у меня уже был в 2019-м. Это произошло отчасти благодаря Латыпову. В тот сезон он попросил меня изготовить ему новое ложе к началу подготовки, поэтому, когда Владимир Драчев предложил поработать с мужской командой, я сразу согласилась. Сделала для Эдика две разные ложевые конструкции, почти весь летний подготовительный период занимались их подгонкой, поиском изготовки, исправляли старые устоявшиеся ошибки», — приводит RT слова Ахатовой.

Ахатова является олимпийской чемпионкой 2006 года в эстафете и четырехкратной чемпионкой мира. В 2010 году биатлонистка приняла решение о завершении карьеры.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1144480-biatlonistka-ahatova-trener
Биатлон
Альбина Ахатова
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