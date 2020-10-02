Адвокат Зайцевой о решении CAS против Зайцевой: «Все дело в соли»

Адвокат российской биатлонистки Ольги Зайцевой Алексей Панич, рассказал о том, на каком основании Спортивный арбитражный суд (CAS) решил оставить в силе дисквалификацию двукратной олимпийской чемпионки.

— Все дело в соли, — сказал «СЭ» Алексей Панич. — Это единственное основание, чтобы оставить в силе примененные к Зайцевой санкции МОК. Арбитры пришли к выводу, что в пробах спортсменки подозрительный уровень соли. Наш довод — в том, что это физиологически допустимый показатель. Он является высоким, но при определенных обстоятельствах может наблюдаться и у здорового человека. В ряде других дел уровень соли, действительно, находился на таком уровне, что его нельзя было объяснить физиологической допустимостью. Тот факт, что Зайцеву обвинили в нарушении антидопинговых правил исключительно из-за уровня соли, физиологически допустимого в ее пробе, будет одним из оснований для обращения в Федеральный суд Швейцарии. (Тимур Ганеев)

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