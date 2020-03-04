Адвокат Вилухиной, Зайцевой и Романовой опроверг слова о признании подписей Родченкова поддельными

Адвокат Алексей Панич заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова по поводу подделки подписей экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Ранее Панич сказал, что МОК признал подделку подписей в показаниях (аффидевитах) Родченкова по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

— К сожалению, я заметил, что некоторые СМИ опубликовали неверную информацию со ссылкой на мой комментарий относительно нового аффидевита Родченкова, предоставленного в ходе слушания 3 марта. В публикациях утверждается, что МОК признал подделку подписей Родченкова. Я хотел бы подчеркнуть, что никогда не делал такого заявления, — цитирует ТАСС Панича. — Я просто сказал, что МОК предоставил новые показания Родченкова.

В то же время в заявлении Родченкова говорится, что он самостоятельно не подписывал все те девять документов, которые были представлены. Он указал на то, что они были подписаны его электронной подписью с его согласия. Но это заявление не соответствует выводам экспертов, которые установили, что на семи документах из девяти подпись Родченкова пыталось копировать другое лицо, то есть там не использовалась электронная подпись. Более того, эксперты сомневаются в подлинности даже электронных подписей Родченкова.

Зайцева, Романова и Вилухина были признаны в нарушении антидопинговых правил, МОК пожизненно отстранил их от Олимпиад и аннулировал выступления на Играх в Сочи. Биатлонистки лишились серебра в эстафете, а Вилухина — также серебра в спринте.