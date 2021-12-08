Третий этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Хохфильцене: основная информация

Отвечаем на главные вопросы о предстоящих гонках в Австрии.

Когда и где пройдет третий этап Кубка мира-2021/22 по биатлону: дата и место проведения

С 10 по 12 декабря пройдет третий этап Кубка мира-2021/22 по биатлону в австрийском Хохфильцене. Всего запланировано 6 гонок: 2 спринта, 2 гонки преследования и 2 эстафеты.

Хохфильцен — небольшое поселение в Тироле. Население составляет чуть более 1000 человек. Это место известно своими лыжными трассами. Здесь ежегодно проводятся этапы Кубка мира по биатлону.

С 10 по 12 декабря синоптики обещают в Хохфильцене от -3 до -1 градуса Цельсия.

Текущими лидерами в общем зачете являются норвежец Ветле Кристиансен (у мужчин) и австрийка Лиза Тереза Хаузер (у женщин).

Расписание гонок 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене : когда и где покажут трансляции

Видеотрансляции гонок третьего этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону в прямом эфире покажут на matchtv.ru и Eurosport. «СЭ» на своем сайте также проведет онлайн-трансляции стартов.

Расписание гонок 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (время московское):

10 декабря. 13.25. Спринт. Мужчины

10 декабря. 16.15. Спринт. Женщины

11 декабря. 14.15. Гонка преследования. Мужчины

11 декабря. 16.15. Эстафета. Женщины

12 декабря. 13.45. Эстафета. Мужчины

12 декабря. 16.30. Гонка преследования. Женщины

Состав сборной России на третий этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

В состав сборной России по биатлону на 3-й этап Кубка мира-2021/22 в Хохфильцене вошли следующие спортсмены:

мужчины — Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.

женщины — Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.

Эдуард Латыпов занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира на текущий момент со 139 очками (лучший результат среди россиян). У женщин самая высокая позиция в зачете у Ульяны Нигматуллиной — 12-я строчка и 100 баллов.

Фавориты гонок 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене : прогнозы и коэффициенты

Главным фаворитом в мужском спринте на 3-м этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене является швед Себастьян Самуэльссон. На победу 24-летнего спортсмена в спринте букмекеры предлагают самые низкие коэффициенты — 3,75. Вероятность его успеха оценивается примерно в 27%.

Другим претендентом на победу в предстоящих стартах в Австрии букмекеры называют норвежца Йоханнеса Бе. Вероятность его триумфа в спринте — 18%, аналогичный показатель у француза Эмильена Жаклена. На победу россиянина Эдуарда Латыпова в спринте в Хохфильцене можно поставить с коэффициентом 35,0.

У женщин в спринте высокие шансы на победу у шведки Эльвиры Эберг. На нее можно поставить с коэффициентом 3,50. Составить ей конкуренцию может норвежка Марте Олсбю-Ройселанн — коэффициент на ее выигрыш 7,00.

В мужской эстафете сборная Норвегии является главным претендентом на победу, коэффициент на их успех составляет 1,75. Поставить на россиян можно за 13,0. У женщин на линии высоко котируются шведки. На их триумф можно поставить за 2,80. Вероятность успеха россиянок оценивается в 4% - коэффициент 25,0.

Общий зачет Кубка мира-2021/22 по биатлону: мужчины и женщины, лучшие из россиян

Перед стартом 3-го этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону в Хохфильцене общие зачеты выглядят следующим образом:

Общий зачет Кубка мира-2021/22: мужчины

Страна Очки 1. Ветле Кристиансен Норвегия 178 2. Себастьян Самуэльссон Швеция 175 3. Йоханнес Бе Норвегия 154 4. Эмильян Жаклен Франция 151 5. Эдуард Латыпов Россия 139 6. Тарьей Бе Норвегия 130 7. Симон Дестье Франция 119 8. Кантен Фийон-Майе Франция 116 9. Сиверт Баккен Норвегия 114 10. Фабьен Клод Франция 107 ... ... ...

Общий зачет Кубка мира-2021/22: женщины

Страна Очки 1. Лиза Тереза Хаузер Австрия 177 2. Марта Ольсбу Ройселанн Норвегия 168 3. Динара Алимбекова Белоруссия 160 4. Эльвира Эберг Швеция 147 5. Анаис Шевалье-Буше Франция 140 6. Маркета Давидова Чехия 134 7. Франциска Пройсс Германия 134 8. Дениза Херманн Германия 130 9. Ханна Эберг Швеция 128 10. Анна Сола Белоруссия 124 ... ... ...

Кубок мира-2021/2022 по биатлону: календарь и результаты этапов, новости и обзоры гонок, общий зачет и Кубок наций, фото