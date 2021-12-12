Мы рано хоронили российский биатлон? Две медальные эстафеты, и в Пекине это будет не предел

Итоги самого успешного пока что этапа Кубка мира в сезоне.

Кубок мира. Этап в Хохфильцене

Женщины. Гонка преследования

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 30.04,1 (1 штр. круг)

2. Анна Сола (Белоруссия) — отставание 4,1 (3)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 23,3 (1)...

9. Ирина Казакевич (Россия) — 1.25,2 (2)...

12. Кристина Резцова (Россия) — 1.31,3 (4)...

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.48,9 (2)...

27. Валерия Васнецова (Россия) — 2.17,4 (2)...

34. Светлана Миронова (Россия) — 2.43,0 (3)...

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 1:14.34,8 (0 штр. кругов+ 5 доп. патронов)

2. Франция (Фабьен Клод, Симон Дестье, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — отставание 21,2 (0+8)

3. Россия (Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 47,3 (1+9)

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене россияне завоевали сразу две награды. Сначала второе место заняла наша женская эстафетная четверка, затем третьими в упорной борьбе стали и мужчины.

Относительно успешно закончились и личные гонки, пусть и без медалей, но Эдуард Латыпов и Александр Логинов были максимально близки к ним что в спринте, что сутки спустя в преследовании. Получается мы зря посыпали голову пеплом и говорили о полной безнадеге перед Олимпиадой в Пекине?

Женщины подтвердили кредит доверия Шашилову

Заглядывая в сторону Игр в Китае, основные сомнения были насчет женской команды. Если у мужчин есть хотя бы два сильных спортсмена, неплохая молодежь и группа средних ребят, готовых поддержать темп в эстафете, то на кого рассчитывать у женщин? Лидером принято считать было, как правило, Светлану Миронову, но в последнее время ее так лихорадит, что уже и не знаешь, в каком состоянии она подойдет к февралю.

В начале прошлого сезона выстрелила Ирина Казакевич. Но за резкой вспышкой последовал затяжной кризис, наметки выхода из которого появляются разве что сейчас. Остальные звезд с неба не хватают, да и до своего привычного уровня больше не дотягивают. Прежде всего это касалось Ларисы Куклиной, которая весьма красочно сравнила нынешний этап своей карьеры с пьесой Максима Горького «На дне». Не по содержанию, но по заголовку с ней трудно спорить, ведь в Австрии она даже не попала в преследование.

И когда на фоне таких катастрофических результатов главный тренер Михаил Шашилов говорит, что все у него в порядке и под контролем, пресса разумно задается вопросом, куда мы дойдем с таким рулевым. Не сказать, что одна гонка все кардинально изменит, но временно кредит доверия Шашилов подтвердил. В СБР не готовы к резким шагам и коней на переправе менять не будут, разве что случится что-то совсем из ряда вон выходящее. Возможно, это и правильно, ведь дал же Михаил шанс той же Кристине Резцовой.

Она не готовилась вместе с остальной командой и тренировалась перед началом сезона с тренером сборной Болгарии Виталием Норицыным. Пусть ей запрещают называть его личным специалистом, для Шашилова отсутствие в общей бригаде не стало поводом оставить ее на этапах Кубка России. Она бьется в каждой гонке, заряжая остальных девочек. Всю себя отдает Валерия Васнецова. Постепенно преодолевает трудности со стрельбой Миронова, работает над ходом Ульяна Нигматуллина. Эстафетное серебро мы взяли с огромной степенью удачи, но хочется верить, что эта медаль станет прологом для больших свершений.

В мужской команде хороший резерв, но от лидеров ждем большего

В мужской сборной статус пусть не элиты, но максимально близких к ней биатлонистов подтверждают из раза в раз Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Получается на практике далеко не все, но потенциал у них и готовность к сезону действительно впечатляют. Латыпов в эстафете снова показал, насколько он хорош в контактных гонках и готов «съесть» на финише любого (главное только при этом не перепутать створ). Со стрелковой частью пока не все в порядке, но и здесь мы видим положительную прогрессию.

В случае с Логиновым до сих пор сердце сжимается в кулак, когда Александр заходит на стойку, но, как уверяет сам спортсмен, он знает, в чем причина проблемы, и постепенно над ней работает. Единственная к нему претензия — хотелось бы видеть от первого номера сборной больше огня и желания бороться за каждую позицию. В этом случае показательна гонка преследования, когда после неудачи с последним огневым рубежом Логинов докатывал до финиша вполноги. Возможно, экономил силы для битвы в эстафете, но эпизод все равно его не красит.

Пример заряженности на борьбу и мотивации старшим ребятам показал на этих выходных Василий Томшин. Он заходил на гонку преследования 47-м, а закончил в десятке. Подобного от российских биатлонистов мы не видели со времен Антона Шипулина. На волне успеха его поставили в эстафетную четверку, где немного с эмоциями 25-летний парень не совладал и зашел на круг. Но и здесь не впал в отчаяние и пробежал до смены этапа так, что его бы с такой скоростью в лыжную команду Елены Вяльбе.

Лучшим лыжником в команде по-прежнему остается 22-летний Даниил Серохвостов. В эстафете он уступил на своем этапе только шведу Мартину Пансилуоме. Ему не хватает только уверенности в себе, поэтому стабильности Даниил не показывает. Напомним, что на Кубках IBU выступает еще и Антон Бабиков, и вполне успешно. Пока что его привлекать к основе не планируют, но в будущем ротация не то что желательна, а необходима. Мы должны быть уверены, что в Пекин едут безусловно лучшие. А не те, с кем комфортно тренеру или за кого попросили в СБР. Честная конкуренция — первый шаг к тому, чтобы догнать Францию и Норвегию.