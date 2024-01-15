Теперь Норвегия тотально доминирует в биатлоне. Из состава убирают даже тех, кто приносит медали

Скандинавы куражатся на Кубке мира.

Еще с прошлого сезона стала привычной картина, когда норвежцы на голову выше всех в лыжных гонках на Кубке мира. Скандинавам даже не обязательно иметь флагмана в виде Йоханнеса Клебо, чтобы занимать весь пьедестал по итогам гонок. В биатлоне превосходство Норвегии тоже было солидным. Но сейчас оно достигло не меньших масштабов в сравнении с лыжными гонками, а может, и больших. Прошедший этап в Рупольдинге тому подтверждение.

Норвежский топ

В соревнованиях у мужчин в Рупольдинге норвежские биатлонисты не досчитались только одной медали, чтобы можно было назвать их выступление идеальным. Причем главная звезда команды и лидер Кубка мира Йоханнес Бе остался без золота и только раз поднимался на пьедестал.

Начали этап скандинавы с дежурной победы в классической эстафете. При этом обошлись без младшего Бе. Обладатель желтой майки пожаловался на простуду, решив пропустить старт и лишив себя (практически) гарантированной медали и призовых. Без Йоханнеса команда финишировала с преимуществом в 45 секунд над сборной Германии, занявшей второе место. А теперь вдумайтесь: это была одиннадцатая подряд победа сборной Норвегии в мужских эстафетах. В последний раз без золота гегемоны мирового биатлона оставались 15 января 2022 года все в том же Рупольдинге. Тогда норвежцы выставили экспериментальный состав, финишировав за пределами тройки призеров. А победу праздновала сборная России: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

В спринте прошедшего этапа в Рупольдинге итальянец Томмазо Джакомель сумел отвоевать серебро, проиграв Кристиансену, но обойдя Тарьея Бе, который стал третьим. Однако в гонке преследования на пьедестале снова оказались только ребята с норвежским флагом на комбинезоне: Дале-Шевдал — первый, Кристиансен — второй, Йоханнес Бе — третий.

Топ общего зачета наглядно демонстрирует, насколько скандинавы сейчас сильнее всех остальных. Первые шесть мест у представителей сборной Норвегии. Из конкурентов больше всех преуспел Бенедикт Долль из Германии. Он отстает от идущего шестым Кристиансена на 12 очков, но при этом немец выступал во всех гонках, а норвежец пропустил этап в Оберхофе.

Результаты женской сборной Норвегии намного скромнее. Команда приходит в себя после ухода обладательниц Кубка мира прошлых лет Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд. Но дела идут далеко не ужасно. После уик-энда в Рупольдинге на первую строчку общего зачета забралась Ингрид Тандревольд, которая взяла на этапе золото в спринте и серебро в пасьюте. Также с медалью из Рупольдинга уезжает Юни Арнеклейв, завоевавшая бронзу в гонке преследования.

Ветле-Шостад Кристиансен. Фото AFP

Некомпетентный менеджмент

Руководители сборной Норвегии хотят внедрять на этапы Кубка мира новую кровь, но не знают, как это сделать без шума. В результате под конец прошлого года менеджемент команды принял скандальное решение. Мимо этапа в Оберхофе прокатили Ветле-Шостада Кристиансена. На тот момент биатлонист занимал седьмое место в общем зачете. Представить что-то подобное в другой сборной просто невозможно. Кристиансена заменили на Йохана Олава-Ботна.

«Ситуация с норвежскими топ-биатлонистами сейчас очень трудная. Многие показывают высокие результаты, но этого может быть недостаточно для того, чтобы продолжать выступать на Кубке мира, — объяснял VG-менеджер команды Пер-Арне-Ботнан. — Йохан-Олав Ботн — очень сильный спортсмен, выступивший на Кубке IBU на высочайшем уровне. Именно поэтому ему предстоит попробовать свои силы на Кубке мира. Кто-то, к сожалению, должен уступить дорогу. Это жестоко — в том числе и для нас, тех, кто делает выбор».

Йохан-Олав Ботн занял на дебютном Кубке мира 26-е место в спринте и 24-е в пасьюте, после чего вновь отправился на Кубок IBU. В состав на этап в Рупольдинге вернули Кристиансена, который заявил, что не понял финтов менеджмента:

«Я называю это некомпетентным руководством. Они перепрыгнули через одну из самых составляющих общества. Все дело в преценденте. Они полностью нарушили собственноручно созданный прецендент отношения к другим спортсменам в прошлом. Я не могу понять такой жесткий отбор. Это абсолютно нелепо. Я не мог выступить лучше, учитывая критерии. То, что меня потом вышвырнули, хотя с другими и близко так не поступали, мне очень трудно понять. Это безнадежно и подрывает предсказуемость для спортсменов. Мы ожидаем, что все будет на равных, но здесь этого не было. Риск был высок, и все проиграли».

Удивительно, но эти слова Ветле-Шостад говорил еще до начала гонок в Рупольдинге, а не после. Ведь на этапе он стал абсолютно лучшим среди всех биатлонистов. Помимо эстафетной победы, где Кристиансен бежал заключительный этап, норвежец выиграл в спринте и стал вторым в пасьюте.

«Когда я не отобрался в команду в Оберхоф, у меня было самое трудное Рождество за все время. Быть недостаточно хорошим для Оберхофа и стать лучшим в мире сегодня — это какое-то безумие», — говорил счастливый Ветле-Шостад после спринта.

Вебьорн Сорум. Фото AFP

Кристиансен — не единственный норвежский биатлонист, кому медали в декабре не гарантировали место в основе в январе. На Кубок IBU был сослан Вебьорн Сорум, который на этапе Кубка мира в Эстерсунде завоевал бронзу в спринтерской гонке.

В прошлом сезоне мужская сборная Норвегии тоже доминировала, но не так тотально. Да, тогда представители команды оккупировали топ-3 общего зачета, но дальше шли немец Долль и швед Понсилуома. Начало сезона вроде бы давало надежду, что биатлонисты Германии смогут навязать борьбу. Верилось в возрождение французов, чьи результаты упали после Олимпиады в Пекине. Хотелось больше наглости от Себастьяна Самуэльссона. Но пока это лишь редкие тычки, которые норвежцы не замечают.

Однако если в лыжных гонках видится решение, как можно обострить конкуренцию с норвежцами — для этого достаточно допустить до соревнований Александра Большунова и других наших спортсменов, — то в биатлоне возвращение россиян вряд ли сможет помешать доминированию сборной Норвегии.