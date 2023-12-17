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Олимпийский чемпион из Норвегии отстранен за небрежное отношение к оружию. Биатлонист выстрелил в отеле

Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Стурла Хольм Лагрейд
Стурла Хольм Лагрейд.
Фото AFP
Ситуацию взяли на контроль в полиции.

В Швейцарии проходит первый в истории страны этап Кубка мира по биатлону. Однако запомнится он не только яркими выступлениями спортсменов, а странным поступком норвежца Стурлы Хольм Лагрейда. Биатлонист решил потренировать стрельбу в отеле... и забыл, что у него в руках заряженное оружие. В результате вместо гонок Лагрейда ждали разбирательства с полицией. И хотя серьезных проблем с законом у Стурлы, скорее всего, не будет, дисциплинарные санкции в спорте могут ждать серьезные — ведь правила обращения с винтовкой в биатлоне чрезвычайно строгие.

Нечаянно прострелил стену

Как проводят свободное время биатлонисты? Например, могут тренировать стрельбу у себя в номере. В этом нет ничего странного — это лишь проводят так называемый стрелковый тренаж. Это своеобразное прицеливание без собственно самого выстрела. Такая работа делается для того, чтобы улучшить взаимодействие с оружие, контролировать равновесие, работать с развесовкой. Важное правило при таких занятиях — винтовка должна быть на предохранителе и без патронов. Но в случае с Лагрейдом что-то пошло не так, и норвежец, сам того не желая, выстрелил в кресло своего номера, проделав дырку не только в самом предмете мебели, но и в стене. К счастью, пуля застряла в бетонных перекрытиях и никого не задела, но могло все сложиться трагичнее — выстрели Стурла, например, в сторону коридора, где могли проходить другие постояльцы отеля.

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В итоге спортсмена отвезли в полицейский участок. Он несколько часов провел в компании правоохранителей, дал показания и теперь ждет решения швейцарского правосудия. Правда, уже сейчас можно с большой долей уверенности сказать, что юридические последствия вряд ли настигнут спортсмена, все-таки это хоть и грубая, но оплошность. Другое дело — последствия спортивные. На психологическое состояние Лагрейда история несильно повлияла. Сразу после того, как норвежец покинул полицейский участок, он пробежал спринт — четвертым. А на следующий день и вовсе взял бронзу в гонке преследования. Причем со стрельбой не было никаких проблем — всего один промах за шесть рубежей. Однако с масс-старта Стурлу все-таки сняли в качестве дисциплинарной меры. И на этом проблемы могут не закончиться — прямо сейчас квалифицированные органы занимаются делом Лагрейда и примут решение спустя некоторое время.

Биатлонист Стурла Хольм Лагрейд
Фото AFP

Лагрейд не первый, кого отстраняли от гонок за подобные проступки

Интересно, что инцидент с нарушением правил техники безопасности при работе с оружием будет разбирать независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом (Biathlon Integrity Unit). То есть в руках у этого органа не только разбор допинговых кейсов, но и подобных ситуаций, связанных скорее с этическими нарушениями. Впрочем, учитывая риски, строгое отношение к спортсменам в области обращения с винтовкой вполне объяснимо. К тому же отстранение от гонки за подобные нарушения далеко не новая мера. И статус спортсмена здесь не играет никакой роли. Дисквалификацию получала, например, восьмикратная чемпионка мира Андреа Хенкель. В далеком уже 2009-м она случайно оставила с своей винтовке патрон. И когда проводила холостой тренаж в комнате перед гонкой преследования, нечаянно выстрелила.

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Пострадавших, как и в случае с Лагрейдом, не было, но поводом для оправдания это не стало — за нарушение техники безопасности жюри все-таки сняло Хенкель сняли с гонки. Похожий инцидент пережила и двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф. Ей, правда, удалось избежать наказания, но девушка сама так испугалась, что запомнила эту историю на всю жизнь. Сам Стурла переживает из-за отстранения, однако понимает причины, по которым к проблеме относятся с такой серьезностью.

«Печально, что так случилось, но запрет бежать — это правильно, — сказал он норвежскому NRK. — Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни, поэтому ко всем нарушениям правил безопасности нужно относиться как можно строже. Нужно принять последствия того, что произошло». Стурла очень хорош в этом сезоне и в отличной форме был и в Швейцарии. Не факт, что он потеснил бы младшего Бе, но вот старшего из братьев или Йоханнеса Дале в масс-старте вполне мог.

Биатлонист Стурла Хольм Лагрейд
Фото Global Look Press

Мировому биатлону стоит задуматься об отказе от стрелкового оружия

Однако Лагрейд смотрел за гонкой из номера той самой гостиницы, где и произошел случайный выстрел. При рассмотрении его дела IBU наверняка будет учитывать и тот факт, что это далеко не первый случай нарушения правил обращения с оружием именно со стороны норвежцев. Так, на том же этапе в Швейцарии Эндре Стремсхейм, попавший на Кубок мира по личной квоте как победитель Кубка IBU, перед стрельбой уронил обойму. И вместо того, чтобы поднять руку и получить запасные патроны, он снял лыжи и был близок к тому, чтобы пройти через зону ведения огня в попытке достать предмет инвентаря. Увидим мы Стурлу на этапе в Оберхофе или нет, пока трудно сказать. К счастью для норвежца, сейчас биатлон уходит на рождественскую паузу, и у комиссии будет время без лишних эмоций рассмотреть его ситуацию.

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Однако сама история с выстрелом наверняка заставит чиновников из IBU задуматься, насколько в принципе в XXI веке уместно работать с реальным огнестрельным оружием. У Международного союза биатлонистов и так серьезные проблемы с экологами, которые предлагают отказаться от свинцовых патронов в целях сохранения окружающей среды, так еще и подобные случаи в очередной раз активизируют борцов за идеалы спорта, с которыми несильно сочетаются спортсмены с винтовками в руках.

Сейчас есть все технические возможности, чтобы отказаться от реальных поражающих элементов. Взять хотя бы ружья из биатлона для слепых, где поражение цели происходит через специальный электронный импульс. Возможен переход на пневматику, пейнтбольный маркер или лазертаг. Вариантов масса, но реальные боевые винтовки и правда смотрятся как атавизм. И не надо говорить про традиции, все-таки когда-то и в стендовой стрельбе вместо пластиковых тарелочек стреляли по реальным голубям.

Кубок мира. 3-й этап. Ленцерхайд (Швейцария)
Масс-старт. Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.00,1 (2 промаха)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +14,6 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — +21,8 (1)
Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 36.04,6 (0 промахов)
2. Эльвира Эберг (Швеция) — +5,5 (2)
3. Ханна Эберг (Швеция) — +10,6 (2)

Биатлон
Штурла Легрейд
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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