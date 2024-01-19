Невестка Рико Гросса впервые выиграла на Кубке мира. Сенсационная победа швейцарской биатлонистки

Лена Хекки-Гросс с нулями стала первой в индивидуальной гонке в Антхольце, завоевав золото впервые за девять сезонов.

Кубок мира-2023/24. Антхольц

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 36.49,0 (0)

2. Жюли Симон (Франция) — 20,2 (2)

3. Лу Жанмонно (Франция) — 31,4 (1)

В короткой индивидуальной гонке в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону выиграла швейцарская спортсменка Лена Хекки-Гросс. Она единственная, кто смог совместить чистую стрельбу и хороший лыжный ход. Оставшиеся призовые места заняли француженки — Жюли Симон и Лу Жанмонно. На этот раз дистанция «биатлонной классики» из-за плохой погоды была сокращена на 2,5 километра, а за каждый промах к общему результату добавлялось 45 секунд вместо привычной всем минуты.

По-настоящему «выстрелила»

Не без сюрпризов обошлось в женской индивидуалке. Победу швейцарки мало кто прогнозировал. Хекки-Гросс уверенно проводила некоторые гонки на Кубке мира, но уж очень была нестабильна. Если показывать лыжный ход на уровне основных конкуренток ей удавалось почти всегда, то стрельба подводила довольно часто. На «лежке» биатлонистка имеет 85% точных попаданий, на «стойке» же — вообще 79%. А в индивидуальной гонке важнейшую роль играет именно стрельба.

Лена Хекки-Гросс. Фото AFP

Несмотря на сложные погодные условия, Лена Хекки-Гросс справилась со всеми четырьмя рубежами. Последний раз швейцарка проходила четыре стрельбы на ноль в далеком сезоне-2016/17 в эстерсундской гонке преследования. На этот раз, повторив свой лучший стрелковый результат, биатлонистка одержала долгожданную победу. В 2022 году Лена вышла замуж за Марко Гросса, сына знаменитого Рико Гросса, олимпийского чемпиона из Германии и бывшего наставника сборной России.

Для швейцарки это уже второй подиум по ходу этого сезона. На этапе КМ в Хохфильцене она заняла второе место в гонке преследования. Первая личная победа за девять лет выступлений в Кубке мира прибавит уверенности спортсменке перед главным стартом сезона. Очевидно, что на предстоящий чемпионат мира ее ни в коем случае не следует списывать со счетов. Напоминаю, что ЧМ в Нове-Место пройдет 8-18 февраля.

Порадовать своих болельщиков смогли и француженки. В своей стрельбе они были далеко не идеальны, однако компенсировать отставание в этом компоненте смогли лыжным ходом. Жюли Симон пронеслась финишный круг быстрее всех. А по общему ходу уступила лишь словенке Лампич всего 1,1 секунды. Лу Жанмонно тоже провела стабильную гонку. Ее камнем преткновения стал единственный промах на третьей стрельбе, который и помешал бороться за победу. На последнем круге француженка превзошла немку Ванессу Фойгт.

Остальные представительницы сборной Франции похвастаться хорошими результатами не могут. После достаточно уверенных немецких этапов сразу три биатлонистки пролетели мимо очковой зоны. Показав хороший ход, спортсменки не смогли продемонстрировать свое мастерство на огневых рубежах.

Доротея Вирер. Фото AFP

Возвращение Вирер после перерыва

Доротея Вирер впервые вышла на старт в этом календарном году. Ранее итальянка жаловалась на преследующие ее болезни, из-за которых она не могла тренироваться в полном объеме. Говорить о нынешней форме звездной биатлонистки пока очень рано, да и судить по одной гонке тяжеловато. На домашнем для себя этапе Вирер показала 14-й результат, единожды промахнувшись на последней стрельбе.

Однако стоит отметить, что сейчас для спортсменки куда важнее подвести себя к главному старту сезона. Даже несмотря на неоптимальную форму и скомканную подготовку, Доро смогла стать лучшей из итальянок. Обладательница красной майки Лиза Витоцци стала лишь 16-й, допустив три промаха.

Никому из претендентов на победу в общем зачете КМ отстреляться на ноль в пятницу не удалось. Обладательница желтой майки лидера Ингрид Тандревольд стала лишь 12-й. Ее основная конкурентка француженка Бреза-Буше и вовсе пролетела мимо очковой зоны.

Такие результаты двух лидеров позволят значительно приблизиться конкурентам. В первую очередь — действующей обладательнице Кубка мира Жюли Симон, занявшей в гонке второе место. Не так далека в этой борьбе и Лиза Витоцци, показывающая чуть ли не самый стабильный для себя сезон. Впереди нас ждут еще четыре старта в рамках этапа в Антхольце. Уже в субботу пройдут две смешанные эстафеты, а в воскресенье спортсмены определят сильнейших в гонках с общего старта. Для всех это последняя возможность заявить о себе перед началом чемпионата мира.