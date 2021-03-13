Худшая гонка в истории нашего биатлона? Миронова и компания пробили последнее дно

Невероятный позор, который хочется поскорее забыть.

Кубок мира. Женщины

Гонка преследования

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 27.13,6 (1 шт. круг)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 34,6 (0)

3. Франциска Пройсс (Германия) — 40,2 (2)...

37. Лариса Куклина (Россия) — 03.25,5 (3)...

43. Ульяна Кайшева (Россия) — 03.56,1 (4)...

51. Татьяна Акимова (Россия) — 04.35,9 (5)...

57. Светлана Миронова (Россия) — 05.34,9 (8)

Гонки преследования в чешском Нове-Место завершились для российской команды невероятным провалом. Сначала не самым удачным образом выступили парни, но если у мужчин есть хотя бы какие-то поводы для позитива, то говорить без употребления ненормативной лексики о женщинах не получается вообще никак. Лидер российской команды Светлана Миронова отстала от чемпионки Тирил Экхофф на круг, да и партнеры по команде не сильно ее обогнали. При этом белоруска Динара Алимбекова стала второй и только тот факт, что преследования не входят в зачет Кубка наций, спасает нашу сборную от потери шестой квоты уже сейчас.

Женская сборная идет на очередной антирекорд

Правильно говорят — нельзя зарекаться! Особенно в случае с российским биатлоном. Сколько было разговоров о том, что наши провалили все и вся осенью, во время антирекордной безмедальной серии. Или в феврале в Поклюке во время чемпионата мира. Да много, когда наши биатлонисты нас расстраивали, за последние пять лет это случается гораздо чаще, чем когда они побеждают. Поражения уже стали чем-то будничным, и никого не удивляют. Поэтому периодически возникают мысли отказаться от статьи после очередной гонки, где наши во втором или третьем десятке.

Изначально у нас не было планов как-то реагировать и на сегодняшнюю гонку преследования, да только тот перфоманс, что выдали в Нове-Место Миронова и остальные без внимания остаться уж никак не может. Опять же, зарекаться не будем, но их последнее выступление едва ли не худший результат для отечественного спорта за всю его историю. Просто даже без аналитики взгляните на цифры: 37, 43, 51, 57. Это почетные места, которые заняли наши девушки. 5.34,9 отставания от лидера. 8 промахов. Это уже итоги конкретно для Мироновой, номинального лидера российской сборной.

Со статусом лидера Светланы согласны не многие. К примеру, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев неоднократно повторял, что у нас серая женская команда, в которой нет лидеров — просто Миронова пока что выступает чуть лучше остальных. Но все-таки в ее выступлениях есть хоть какая-то надежда, а в результатах — интрига. Какой резон наблюдать за Ириной Казакевич, Ларисой Куклиной и Ульяной Кайшевой, которые даже в хороший для себя день сейчас едва ли попадут в десятку? Миронова же когда она в адекватном состоянии способна действительно на многое. И тем обиднее те провалы, которые происходят с ней.

Белоруссия в таких же условиях, что Россия, но результаты у нее лучше

Светлана — единственная, кто по своему уровню пусть и отстает от тех же норвежек, но не сильно. И может с ними бороться, если ее правильно подготовить. Команда всегда тянется за своим лидером. Стоит хотя бы кому-то зацепиться за мировой топ, как остальные уже начинают подтягиваться. Ведь в чем феномен сегодняшней Белоруссии? Биатлон в этой стране стал серьезным видом спорта, на который обращает внимание государство только после побед Дарьи Домрачевой. Домрачева подняла весь уровень такой же средней белорусской сборной и даже сегодняшние их успехи — это и ее заслуга тоже. Ведь та же Динара Алимбекова начала свой путь в большом биатлоне с олимпийской эстафеты вместе с Домрачевой. И стала самой юной олимпийской чемпионкой. Ее ставили тогда скорее от безысходности, все-таки скамейка у сборной Белоруссии не такая большая. Но судьба показывает, что своевременное привлечение молодежи дает положительный результат.

Показательно, что битву за шестую квоту на Кубках мира Россия ведет именно с Белоруссией. Ведь эта команда, по сути, наша тень. Большинство белорусок могли выступать за Россию, а многие из них и пытались — но не проходили в состав по тем или иным причинам. В случае с Белоруссией мы не можем говорить о том, что у нас нет таких традиций биатлона как в Норвегии, условий как в Германии, что они не прошли через сложности как мы в 1990-е, которые повлияли и на спорт в том числе. Белоруссия живет в таких же реалиях с возможностями в разы меньшими, чем российскими. Командой еще более средней, чем даже наша сегодняшняя. И показывает результат выше. Почему? Страна, в которой все население меньше, чем в одной только Москве выигрывает медали чаще, чем Россия. Почему? Елена Кручинкина, которую в России считали бесперспективной обогнала сегодня всех наших. Почему?

«Здесь одной ночи для выводов не хватит, — высказалась после гонки Лариса Куклина, которая со своим 37-м местом заработала сегодня хотя бы какие-то очки. — Сегодня я не могу ни рукой, ни ногой, а завтра есть силы бежать. Это говорит о том, что вся подготовительная система была не та. Что есть, то показываем. Я не скажу, что это максимум. Это какое-то дно, которое мы показываем, вот и все».

Нужно перестать надеяться на чудо — оно не случится

Спасибо Куклиной хотя бы за честность, ведь когда та же Миронова после своего очередного провала говорит о преодолении физического спада приезжая на 20-х местах становится. Нет, даже не смешно, а скорее тошно. Ведь это полное неуважение не только к миллионам людей, которым есть дело до биатлона. Это неуважение к себе и своему таланту. Какая мотивация работать и двигаться вперед может быть у спортсмена, который видит позитив в пребывании во втором десятке?

Сегодня Миронову по идее могли снять с гонки, когда Экхофф в погоне за своим первым «Большим Хрустальным глобусом» обгоняла ее на целый круг. И, наверное, так было бы даже лучше. Для всех — Мироновой, ее тренеров, зрителей. Когда мафия берет в заложники и хочет поиграть в джентльменов, то предлагает два варианта дальнейшего исхода событий. Либо вы все говорите и умираете быстро. Либо молчите и молите о смерти после адских мук. Так вот сейчас мы все проходим через такие муки, что единственное, о чем хочется попросить наших спортсменов — так это просто прекратить.

Психологи утверждают, что если повторять одни и те же действия из раза в раз, терпеть неудачу и пробовать еще раз — это признак нервного отклонения. Получается всем нашим болельщикам можно диагностировать развитую стадию обсессивно-компульсивного расстройства. Поэтому просьба — поберегите нервы, не смотрите биатлон. Ведь в данном случае прав Андрей Аршавин: наши ожидания — это только наши проблемы. Так оставим и биатлонистов с их проблемами наедине.