Экхофф выиграла шестую гонку подряд, а россиянки близки к потере квоты

Лучшая в нашей команде Татьяна Акимова — на 25-й позиции. После спринта разрыв в Кубке наций между нашей командой и Белоруссией сократился до минимума.

Этап Кубка мира

Женщины. Спринт

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.11,1 (1)

2. Дениза Херманн (Германия) — 6,1 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) — 10,5 (0)

4. Франциска Пройс (Германия) — 17,3 (1)

5. Юлия Джима (Украина) — 30,5 (0)

6. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31,4 (1)...

25. Татьяна Акимова (Россия) — 1.20,4 (1)...

42. Лариса Куклина (Россия) — 1.34,3 (1)...

52. Светлана Миронова (Россия) — 1.48,6 (3)...

57. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.57,8 (4)...

64. Евгения Павлова (Россия) — 2.09,3 (3)...

81. Ирина Казакевич (Россия) — 2.34,8 (4)

Чудес от российских биатлонисток в этой гонке не ждали. Статистика говорит о том, что сейчас для нас любое попадание в топ-10 — за счастье. Да и личных целей ни у кого в команде после чемпионата мира, по большому счету, не осталось. Лучшая из наших в общем зачете Кубка мира Светлана Миронова — только 17-я, очень далеко даже от первой десятки.

Разборки за глобусы россиянок никак не касаются. Нашим светит разве что титул лучшего новичка сезона, которого однозначно заслуживает Ирина Казакевич. Но это совсем не тот трофей, который команда может записать в актив. Главная задача для наших девушек на данный момент — отстоять максимальную квоту в Кубке наций. Если мы не опустимся в этом зачете ниже пятого места, то сохраним право на будущий сезон выставлять в гонки шесть спортсменок, как сейчас. Если же станем шестыми, квота сократится до пятерых.

Только Акимова смогла попасть в очковую зону

До спринта россиянки шли как раз пятыми, причем от белорусок на шестом месте нас отделяли всего 53 очка. Это — минимальный разрыв, который вполне отыгрывается за оставшийся этап Кубка мира. Казалось бы, вот и мотивация для каждой бороться за максимально высокие места. Но по гонке сложилось впечатление, что наши девочки в зачет Кубка наций даже не заглядывали...

Женская команда доезжает сезон по инерции, и это уже очевидно всем. Дело даже не в слабом лыжном ходе, после чемпионата мира усталость и спад формы — это нормальные явления. Но стреляли россиянки просто катастрофически плохо. У Светланы Мироновой — три промаха, у Ульяны Кайшевой и Ирины Казакевич — по четыре, причем Ирина на последней стойке закрыла всего одну мишень. И это — тройка лидеров сборной...

Лучше всех в спринте смотрелась Татьяна Акимова. По крайней мере, она относительно нормально отстреляла (один промах) и единственная в команде заехала в очковую зону. 25-е место — это хотя бы не полный провал. Такова нынче планка требований к женской команде: попадание в очки уже считается за счастье. Больше никому, кроме Акимовой, эта высота не покорилась.

Белоруски тоже выступили не здорово, так что разрыв сократился только до 46 очков. Это пока терпимо, так что мы по-прежнему имеем шансы сохранить максимальную квоту.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 7069 (+413)

2 (2). Швеция — 6973 (+357)

3 (4). Германия — 6865 (+372)

4 (3). Франция — 6820 (+297)

5 (5). Россия — 6263 (+351)

6 (6). Белоруссия — 6217 (+369)

Экхофф гонят мысли о норвежских детях

Тут непонятно, почему тренеры не стали пробовать на заключительном этапе Кубка мира резервисток. Тем более, они сейчас на Кубке IBU выглядят совсем неплохо: сегодня спринт выиграла Анастасия Егорова, до того разрывала всех ходом ее тезка Гореева. Да, вряд ли сходу они были бы в медалях на уровне Кубка мира. Но когда еще обкатывать резерв, как не на заключительных этапах сезона?

Так, в конце концов, делали всегда. И тот же Карим Халили дебютировал на Кубке мира именно в таком формате. Может, если у нас по кубковым этапам ездят одни и те же люди, которым это уже откровенно неинтересно, нет смысла и бороться за максимальную квоту? Пусть лучше будет всего пять человек, зато максимально нацеленных на борьбу.

На этом фоне огромный контраст — норвежка Тирил Экхофф, которая теперь борется за звание самой побеждающей норвежской биатлонистки. Рекорд по количеству побед на Кубке мира принадлежит Туре Бергер — 28, у Экхофф сегодня стало уже 24. Добить рекорд в этом сезоне она уже не успеет, но в следующем — есть все шансы. При этом Экхофф считает, что мотивацию выступать на фоне усталости ей дают... мысли о норвежских детях, которые из-за пандемии вынуждены сидеть дома на карантине. Мол, раз у меня есть такое счастье, как возможность ездить по миру и выступать, в то время как тысячи соотечественников маются в изоляции — нужно использовать это по максимуму. Крутая мотивация, правда?