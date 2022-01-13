Россия теряет максимальную квоту в Пекин. После неудачного спринта отдаем одну путевку немцам

Зато в Рупольдинге Максим Цветков сделал серьезную заявку на поездку в Китай.

Кубок мира. Мужчины. Спринт

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 23.23,7 (0)

2. Бенедикт Долль (Германия) — 7,2 (0)

3. Антон Смольский (Белоруссия) —32,1 (1)

4. Витаутас Строля (Литва) — 33,6 (0)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 41,9 (0)

6. Эрик Лессер (Германия) — 43,3 (1)...

21. Максим Цветков — 1,06 (1)...

23. Даниил Серохвостов — 1,10 (1)...

31. Александр Поварницын — 1,19,1 (1)

32. Александр Логинов — 1,19,5 (2)...

35. Карим Халили — 1,20 (2)...

71. Антон Бабиков — 2,06 (2)

Мужской спринт в Рупольдинге стал одной из самых сенсационных гонок в этом сезоне. На подиум впервые в карьере поднялся белорус Антон Смольский, пройдя дистанцию в одни ноги с лидерами (большой успех российского тренера сборной Белоруссии Андрея Падина). Четвертое место у представителя Литвы Витаутас Строля (впервые финишировал в топ-10 на Кубке мира). В десятку также совсем неожиданно попали финн Теро Сеппяля и швейцарец Йоша Буркхальтер.

За победу же боролись Кантен Фийон-Майе и Бенедикт Долль. Оба прошли дистанцию без промахов и с очень приличной скоростью. В итоге француз опередил более титулованного немца более чем на 7 секунд, очень мощно пройдя заключительный круг. Но у Бенедикта и его партнеров был другой повод для радости. Кроме Долля в топ-10 спринт закончил Эрик Лессер, а Роман Рес замкнул топ-20. Такие результаты немцы закрыли вопрос о сборной, которая заняла третье место по итогам двух сезонов в Кубке наций при распределении олимпийских квот. Таким образом, по шесть человек в Пекине-2022 выставят сборные Норвегии, Франции и Германии.

Плохая стрельба в штиль

Нашим биатлонистам, чтобы продолжить борьбу за максимальное представительство на Олимпиаде, надо было вдвоем финишировать в топ-10. Но, несмотря на идеальную безветренную погоду, никто из них не смог пройти дистанцию без промахов. Максим Цветков, Даниил Серохвостов и Александр Поварницын не смогли закрыть одну мишень; Карим Халили, Антон Бабиков и Александр Логинов — по две. Причем Логинова вновь подвела стойка. Два промаха в заключительной стрельбе лишили чемпиона мира-2020 шансов побороться за шестерку, а возможно, и за подиум. В итоге Логинов пришел на финиш лишь 32-м, серьезно сдав ходом на заключительной части дистанции.

Выше Александра расположились Поварницын, Серохвостов (допустивший обидный промах на лежке) и Цветков. Максим стал лучшим среди наших и сделал серьезную заявку на попадание на Игры. Об этом стоит говорить смело, учитывая прогресс представителя ЦСКА. В Оберхофе Максим был 52-м в спринте. Сегодня он расположился на 21-м месте, но сам заявил, что не до конца доволен своим результатом.

В целом по окончании гонки все наши отмечали, что ноги работали тяжело (за исключением Карима Халили, который всего на 34 секунды отстал ходом от победителя). Трасса в Рупольдинге, а тем более при плюсовой температуре исторически не подходит россиянам. Но тяжелее всего было Бабикову, который не смог попасть в пасьют. Только 71-е место у Антона. Возможно, этот результат вычеркнет его из претендентов на поездку в Китай. Хотя старший тренер мужской сборной Юрий Каминский отметил, что не исключает, что представитель Уфы побежит в эстафете в Рупольдинге.

Увы, но она уже ничего не будет решать для сборной России в плане олимпийской квоты.

Конкуренция возрастает

По словам Каминского, пока поездку на Олимпиаду себе обеспечил только Логинов. Безусловно, там будет и Эдуард Латыпов, который пропустил последние два этапа Кубка мира из-за положительного теста на коронавирус. Эдуард — лидер сборной прошлого сезона, да и в этом шел в топ-5 тотала до злополучного теста. А вот за три оставшихся места развернется настоящая борьба.