Белоруски постоянно обыгрывают Россию в биатлоне. Почему такое возможно?

Разбираемся с самым странным трендом женского биатлона.

Прямо сейчас в топ-6 общего зачета Кубка мира сразу две спортсменки из Белоруссии. Динара Алимбекова, которая, наверное, уже побила все рекорды по четвертым местам за сезон, и Анна Сола, практически каждый этап залетающая на пьедестал. Лучшая из наших, Кристина Резцова, на девятом месте в тотале. Рядом с десяткой больше никого.

Этот контраст не так уж логичен, ведь в России в разы больше занимающихся, чем у наших белорусских братьев и сестер. И юниорских побед. И стадионов. И финансирования. Однако на выходе мы получаем, что белорусы после ухода феноменальной Дарьи Домрачевой вырастили сразу две топ-спортсменки, а Россия вот уже который сезон ждет чуда.

Почему так? Отвечают причастные к этому люди.

Динара Алимбекова, лидер женской сборной Белоруссии, уроженка Казахстана:

— Лично я просто кайфую от каждого выхода на старт. Но тут отдельная история: я же около восьми лет бегала через дикую боль. Каждую гонку. И мне наконец удалось решить эту проблему. Больше не сводит ноги прямо на дистанции. Вы не представляете, насколько здорово выходить соревноваться, а не мучиться. Я наслаждаюсь. Плохие гонки тоже бывают, но даже от них стараюсь получать удовольствие. Нужно уметь справляться — это часть работы, если ты профессионал.

Что касается сравнений с российской сборной, то, думаю, не все зависит от количества занимающихся в стране. Уверена, у вас тоже есть очень талантливые спортсменки. Может быть, им просто не очень подходит подготовка. Вот нашей команде очень хорошо подошел план. Новый тренер внимателен ко всем, постоянно все обсуждается. Это звучит просто, но это работает.

Ульяна Нигматуллина, биатлонистка сборной России:

— Динара сказала про отдельный подход к каждому, в этом есть правда. Нас — толпы. И есть такие настроения, что если не один, так другой. Очередь большая. У них такого нет. Каждая сборница — на вес золота. Психологическая разряженность имеет большое значение. Вот даже этой осенью мне сказали, что я попадаю в команду, — и на отборах я выступала спокойно, не зажималась. Это другие ощущения.

Кристина Резцова, биатлонистка сборной России:

— Динара и Анна — молодцы. Никаких вопросов. Но ведь и они не сразу пришли к этому. Нарабатывали от сезона к сезону. Вы вспомните, еще два года назад Алимбекова даже в десятке ни разу не была. Все приходит со временем. Другое дело, что с хорошим результатом нужно еще уметь жить. Важно не бояться выигрывать, а это совсем не так просто, как может казаться. Когда бежишь преследование или масс-старт в лидерах и подходишь к рубежу — это тяжело. Нужно учиться работать с этими ощущениями. Возможно, у меня где-то тоже сидит этот страх победить. По крайней мере, на какой-то гонке поймала себя на мысли, что думаю об этом. Это мешает. Но с опытом все приходит. И мы можем выступать не хуже, чем белорусские девочки. Поверьте.

Руслан Васильев, один из ведущих белорусских спортивных журналистов, корреспондент «Спортивной панорамы»:

— Динара и Анна — биатлонистки топ-уровня, и они не чертики из табакерки, появившиеся из ниоткуда, чтобы вскоре уйти в никуда. Надеюсь, Алимбекова и Сола — всерьез и надолго. В конце концов, Динару в совсем юном возрасте приглашал на сборы в главную команду ещё Клаус Зиберт. Скоростные качества Анны также были очевидны.

Что касается сравнений с Россией, то их проводить трудно. Для любого крупного успеха необходимо удачное стечение обстоятельств. Многое зависит от нюансов, ментальных деталей. Тот же сухой закон в белорусской сборной, который ввели ещё лет пять назад наставники, создал атмосферу, в которой Динара и Анна по-настоящему раскрылись. В других командах свои уклады.

Но главное, что у Алимбековой и Солы есть фирменные достоинства. Скольжение Динары общепризнанно, и ее не зря сравнивают с Домрачевой. У Анны есть способность поддерживать скорость, бойцовский характер, хорошая адаптация в горах. Может, в этом и заключается их преимущество перед россиянками.

Олег Рыженков, старший тренер сборной Белоруссии:

— Наверное, это может быть связано с большим количеством отборов в России. У нас девочек мало, надо быть с ними осторожными, лелеять. Да и вообще у нас коллектив маленький, никто никого не прессует. Но это просто мысли. Железно и однозначно никто на ваш вопрос не ответит. Может быть, у вас пока просто время не пришло. В каждой команде бывают провалы. Ждите.

Дмитрий Губерниев, голос российского биатлона:

— Все-таки у белорусок большая пропасть между двумя лидерами и остальными. Тем не менее они молодцы, и я связываю их результаты с хорошей тренерской работой. Это и Олег Рыженков, и Райнхард Гесвайнер, который в свое время подготовил целое поколение австрийцев во главе с Домиником Ландертингером.

При этом не все зависит только от тренеров. Спортсменкам тоже нужно многое переосмыслить. Я не помню, чтобы наши девчонки делали такие заявления, как Сола в этом сезоне или Алимбекова в прошлом. «Буду делать все по-другому, потому что я мечтаю лучше стрелять, бегать и вообще быть лучшей. Живу этим». И вот они в каждой гонке борются за медали. Освободили головы, начали думать. А мы пока не начали.

При этом я бы не связывал все только со свободой. От отборов и конкуренции я имею в виду. Вот россияне, которые выступают за Молдавию, где они? Там же, где и россияне, выступающие за Румынию. Хотя на них никакого давления. Так что не все так однозначно.