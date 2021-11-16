«Пока весь мир соревнуется, мы проводим отбор». Биатлонистки наконец-то определили состав на Кубок мира

В Тюмени на «Жемчужине Сибири» завершились отборочные соревнования, по итогам которой назван состав женской команды на стартовый этап Кубка мира.

Состав женской сборной России.

Кубок мира. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова

Кубок IBU. Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева

Несколько дней назад в Ханты-Мансийске завершились аналогичные отборы у мужчин. Но там они были скорее формальными: толпа резервистов боролась за единственное вакантное место на Кубке мира. Удачливей всех оказался Александр Поварницын — 27-летний биатлонист, который до сих пор сохраняет статус «молодого и перспективного».

В женской команде отборы получились по-настоящему огненными. Гарантированные места на Кубке мира здесь были только у Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной. Причем последнюю включили в сборную фактически против воли старшего тренера Михаила Шашилова — тому не понравилось, что Ульяна из-за травмы не выполнила его план. Но тренерский совет встал на сторону спортсменки.

Еще троих участниц Шашилов имел право выбрать на свое усмотрение. С учетом, конечно, результатов контрольных стартов, но и не только их. Плюс одна спортсменка, имеющая абсолютно лучший результат по итогам двух гонок. В общем, очевидно, что ноябрьские старты в Тюмени имели ключевое значение. Как минимум для предновогодней части сезона, а возможно, и с прицелом на Олимпийские игры в Пекине. Как показывает практика, однажды застряв в резерве, выбраться потом оттуда бывает крайне сложно.

Лучше отбор в Тюмени, чем гонки против лучших в Норвегии

Важный пунктик — в отличие от лыжников, которые в эти дни гоняют в Финляндии, биатлонисты решили выбирать состав не на международных стартах, а внутри страны. Хотя параллельно в Шушене проходит шикарный турнир, где выступают практически все лидеры. Именно там открыли сезон братья Бе, Доротея Вирер и Тириль Экхофф...

Но у нас отбор превыше всего, поэтому Шушену предпочли Тюмень. Погода там стояла максимально непохожая на европейскую — мороз в сочетании с высокой влажностью. Ничего удивительного, что Ирина Казакевич в понедельник отморозила руки даже в -10. Любой биатлонист или лыжник знает, что это более чем реально, особенно когда из-за стрельбы нет возможности надеть толстые рукавицы.

Результаты двух гонок получились максимально непредсказуемыми. В спринте победу разделили Светлана Миронова и Лариса Куклина — они показали одинаковое время, хотя Миронова пробежала штрафной круг. Эти две спортсменки были в топе и в масс-старте, только на этот раз чуть выше оказалась Куклина. Она четвертая, Миронова — пятая. А вот дальше начинается полная неразбериха.

Победила в масс-старте Евгения Буртасова (Павлова). В принципе, неудивительно, Евгения — отличный снайпер. Вот только почему накануне в спринте она вообще была второй с конца, не впечатлив ни на стрельбе, ни на трассе? То же самое относится к Анастасии Шевченко — она в спринте была 14-й из 18 участниц, а в масс-старте внезапно финишировала третьей.

Резцова оказалась самой стабильной

В общем, спорных моментов по составу особо не возникло. По результатам двух гонок на Кубок мира попала Кристина Резцова — самая стабильная, если не считать лидеров. Это крутой результат для Кристины, которая совсем недавно стала мамой. Ирину Казакевич, которая в спринте отморозила руки, включили решением тренерского совета. Победительница масс-старта Буртасова, как и молодые Анастасии — Шевченко и Гореева, едут на Кубок IBU.

К сожалению, это грустная реальность современного российского биатлона. Молодежь вроде бы есть, но в контрольных стартах с опытными биатлонистками основы ничем не впечатляет. Да и сама необходимость этих стартов под большим вопросом. В одной гонке биатлонистка может быть первой, в другой — почти последней. И как там потом будет на Кубке мира или Кубке IBU — тоже большой вопрос.

Михаил Шашилов, как и сами биатлонистки сборной, не скрывал, что эти соревнования на «Жемчужине Сибири» им не особо нужны. С куда большим удовольствием они гонялись бы со всеми лидерами в Шушене. Но отбор оказался важнее, и теперь мы получили два состава, которые с большой вероятностью уже после стартового этапа Кубка мира заметно поменяются.

Ведь, как показали даже эти две гонки, уровень у всех примерно одинаковый. Будет ли он достаточно высоким по мировым меркам — увидим уже совсем скоро.