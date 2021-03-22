«Латыпов переварил план подготовки Каминского, он ему подходит». Как в нашей сборной сменился лидер

Виктор Никитин, личный тренер Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова, — об итогах сезона для своих подопечных.

Эдуард Латыпов стал главным украшением этого невзрачного сезона для нашей сборной. Выдал несколько ярких гонок на этапах Кубка мира, показал себя классным финишером в эстафете (обходил на последнем этапе таких биатлонистов, как Бенедикт Долль и Стурла Легрейд) и не подвел на чемпионате мира. Дважды финишировал в топ-10 (десятый в спринте и седьмой в гонке преследования), а также вновь был лучшим в эстафете. Хотя и уступил серебро Себастьяну Самуэльссону.

На последнем этапе Кубка мира в Эстерсунде Эдуард также показал, что способен бороться с лучшими биатлонистами мира. В масс-старте он уступил только французу Симону Дестье, завоевав первую личную медаль КМ в карьере. Этот результат позволил ему не только завершить сезон на мажорной ноте, но и войти в топ-20 в общем зачете Кубка мира. После гонки старший тренер мужской сборной Юрий Каминский заявил: «Нам бы еще таких вот парочку ребят, тогда была бы команда, которая и в эстафете стала бы более конкурентоспособной, и между собой бы росли».

Итоги сезона для Латыпова в интервью «СЭ» подвел личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

Поставить Латыпова финишером в эстафетах — правильное решение Каминского

— Масс-старт в Эстерсунде — лучшая личная гонка Эдуарда в этом сезоне?

— Да, конечно. Самое главное, что он справился со стрельбой в таких непростых погодных условиях. Два нуля, затем два промаха и снова ноль. Если бы он так же отстрелял в пасьюте (пять промахов), то и там бы была медаль на последнем этапе. Ход у него очень качественный.

— В целом довольны его выступлениями в этом сезоне?

— А как я могу быть недоволен? Эдуард добрался до призов на этапах Кубка мира, классно провел чемпионат мира. Потихоньку он начинает реализовывать свой потенциал. Все приходит с опытом. Нельзя требовать от спортсменов каких-то сверхрезультатов в первый же сезон на Кубке мира. Да, есть исключения, но таких людей единицы.

— Заметили, что он стал психологически сильнее?

— Это видно. Радует, что ногами он стал отлично работать. Практически не уступает никому на Кубке мира. А стрельба потихоньку придет. Это стабилизация, психология. Торопиться не надо, как наши говорят.

— Тот факт, что Латыпов стал финишером в эстафетах. Вас удивило это решение тренерского штаба?

— Вначале я сильно переживал. Все-таки психологически это тяжело, но Эдик справляется. Сейчас уже понимаю, что это было правильное решение Каминского.

— Складывается ощущение, что в следующем сезоне Латыпов сможет бороться за подиум в каждой гонке...

— Надеемся на это. Главное, чтобы он не заболел, не получил травму. Это самое важное. В остальном все должно быть хорошо. Все-таки олимпийский год будет очень тяжелым. Важно показать свои лучшие качества.

Бабиков тяжело перенес коронавирус, но он еще поможет команде

— Многие эксперты считают, что прорыв Эдуарда связан с приходом Юрия Каминского на пост старшего тренера сборной. Согласны?

— Действительно, у Эдика была сменена подготовка. Плюс важный момент, что в самый разгар пандемии нам дали возможность тренироваться в Башкирии. Латыпов и Бабиков провели хороший сбор в июне в Абзакове. По планам Каминского. Подготовка была увеличена в часах. Он ее переварил, и она ему нормально подходит.

— Для Антона Бабикова сезон сложился совсем неудачно. У вас есть объяснение этому?

— Антон переболел коронавирусом, а Эдик нет. Это один из факторов. Многие недооценивают COVID-19. Посмотрите на команду. Никита Поршнев не может отойти от болезни, схожая ситуация у Петра Пащенко, у Бабикова... Реабилитация занимает много времени. Должно пройти минимум полгода, чтобы ты смог вернуться на прежний уровень. Верю, что они полностью поправятся и еще помогут команде. Болельщики критикуют спортсменов за отсутствие результатов, но не знают, через что им пришлось пройти в период болезни. Еще непонятно, как коронавирус отразится на организме. Кому-то дает осложнения на сердце, кому-то на легкие...

— Каминский отметил роль Бабикова, который в стрелковой части очень сильно подтянул Эдуарда своим примером...

— Это действительно так. И не только Латыпова. Он помог многим спортсменам сборной раскрыть их лучшие качества.