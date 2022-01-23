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Сегодня, 15:15

Прямая трансляция женского масс-старта на Кубке мира в Антхольц-Антерсельве: где смотреть

Прямая трансляция женского масс-старта на Кубке мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото AFP

23 января в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдет женский масс-старт 7-го этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону. Гонка начнется в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 16.50.

Женскую сборную России в масс-старте на этапе в Антхольц-Антерсельве представят следующие спортсменки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Кристина Резцова занимает 14-е место в женском общем зачете Кубка мира на текущий момент с 323 очками — это лучший результат среди россиянок.

Сборная России по биатлону
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