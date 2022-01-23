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Сегодня, 15:14

Латыпов ушел на штрафной круг по ходу эстафеты на этапе КМ в Антхольце

Российский биатлонист Эдуард Латыпов ушел на штрафной круг по ходу эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце
Иван Шитик
Корреспондент

Российский биатлонист Эдуард Латыпов неудачно отработал на первом огневом рубеже по ходу эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце.

Россиянин выступил на четвертом этапе. На первом огневом рубеже он допустил много промахов и был вынужден уйти на штрафной круг.

Отставание от лидера — сборной Норвегии — превысило 2 минуты.

Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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