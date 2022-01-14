Женская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Женская сборная России сумела занять третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Россиянки неудачно провели первый этап, но потом смогли исправить ситуацию и завоевали место на пьедестале. В составе сборной России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Победу с солидным отрывом одержала команда Франции. Вторыми стали представительницы Швеции.

Биатлон

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета

4 х 6 км

1. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 01:10.50,0

2. Швеция (Юханна Скоттхайм, Стина Нильссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон) — +35,1

3. Россия (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова) — +01.12,2

4. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн) — +01.26,6

5. Белоруссия (Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — +01.27,8

6. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самуэла Комола, Федерика Санфилиппо) — +01.28,4