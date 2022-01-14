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Сегодня, 18:05

Экс-президент СБР: «Женская команда не готова. А ведь эстафета — единственный шанс на олимпийскую медаль»

Сергей Федоров
Корреспондент

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Сборная России взяла бронзовую медаль.

«Ощущения веселые от итогового результата. Понятно, что команда не готова выступать. Одна только Резцова чувствует себя в боевой форме, остальные же остались на своем уровне — 12- и 10-е места. После третьего этапа еле-еле получилось выйти на 7-е. Но благодаря каким-то моментам сверху и ошибок соперниц вышли на третье место. Вроде бы позитивный момент, но он с большим-большим вопросом. Что делать-то дальше? Больше минуты проиграли. Норвежки были не в боевом составе, были вопросы у шведок, немок, а белоруски зашли на штрафной круг. Есть о чем подумать. Дальше эстафета будет в Антхольце. Надо работать, потому что эстафета — наш единственный шанс на медали в Пекине», — сказал Драчев «СЭ».

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова. Резцова снова вытаскивает всю сборную. Без Кристины наша команда выглядит жутко

Также четырехкратный чемпион мира предположил, успеют ли российские биатлонистки набрать форму к Олимпийским играм в Пекине.

«Здесь все идет волнообразно. Мы видели, что в общем и целом команда неплохо выглядела в Оберхофе, потому что спустились с гор. В первые дни после гор самочувствие всегда прекрасное. В Рупольдинге все перевернулось, идет реакклиматизация, ноги тяжелые, стрелять сложно. Команда в таком состоянии, в котором очень сложно бороться. Может быть, получится на первой волне на Олимпиаде улучшить результаты. Но будет только чуть-чуть лучше, чем сейчас. Все не будут бежать как Резцова. Кристина готовилась отдельно, пожелаем ей удачи. Может быть, у нее получится что-то в индивидуальных гонках», — добавил Драчев.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
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