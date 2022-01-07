Зайцева оптимистично оценила результаты россиянок в спринте Кубка мира в Оберхофе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала итоги женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Поздравляю всех-всех с Рождеством. Всех благ, здоровья, особенно девчонкам! Они старались. Поздравляю с открытием биатлона в 2022 году. Впереди Олимпиада. Они, естественно, к ней готовятся. Поэтому только хочу пожелать девочкам удачи. Все будет хорошо! Поздравляю Кристину с 7-м местом. А у остальных все еще впереди. Никаких моментов для расстройства нет. Мальчишки тоже сегодня молодцы! Очень хорошо сегодня пробежали. Олимпиада — самый важный старт в этом году. Все готовятся», — сказала Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Двукратная олимпийская чемпионка также прокомментировала ошибку Ульяны Нигматуллиной, которая вместо двух штрафных кругов пробежала один.

«Пока мы живем, мы набираемся опыта. Век живи — век учись. С каждым разом она нарабатывает свои шишки. Пусть Ульяна лучше сейчас недосчитается кругов, чем на Олимпиаде. Ничего страшного. Кто-то мимо стреляет, не по установкам. Я не там выходила после штрафного круга, фишки перескакивала. Это азарт, эмоции, желание быстрее убежать. Ничего страшного. Бывает. Эта ошибка будет плюсом в будущем для Нигматуллиной. Она это больше не повторит», — добавила Зайцева.

7 января норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку в Оберхофе. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жули Симон. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, ставшая седьмой.