Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая седьмое место.

«Этот новогодний сбор не дал явных и эффективных сдвигов в функциональной подготовке, — приводит слова Драчева «Чемпионат». — Может, на первом этапе мы еще не так видим и ощущаем. Проигрыш был в районе минуты, его сейчас и имеем. Что касается Кристины Резцовой, то она справилась со стрельбой, два круга в такую погоду — хорошая стрельба. Не отличная, но хорошая. У ребят вообще ураган был, у девочек немного полегче, но тоже сложные погодные условия. Результаты остальных девушек заставляют задуматься. К ним больше вопросов, чем к мальчикам.

Что касается Нигматуллиной, то у каждого спортсмена бывает такое раз в жизни: не смертельно, извиняться не надо. Конечно, для команды, может, это сыграло существенную роль: она могла пробежать и дать очки в Кубке наций. Наверное, как были на шестом месте, так и останемся. В связи с этим мне немного непонятна завтрашняя расстановка по эстафетам. Ни Логинов, ни Серохвостов не участвуют. На мой взгляд, это неправильно. Эстафеты дают много очков. Но надо быть внутри команды, чтобы все точно знать».

8 января в Оберхофе Антон Бабиков и Кристина Резцова выступят в сингл-миксте. Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова вошли в состав сборной России на смешанную эстафету.