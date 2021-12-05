Зачет Кубка мира: норвежец Кристиансен вышел на первое место, Логинов занимает пятое место

Российский биатлонист Эдуард Латыпов финишировал 11-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Первое место занял норвежец Ветле Кристиансен. Именно он и возглавил общий зачет Кубка мира.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (3). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 178 (+60)

2 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 175 (+54)

3 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 154 (+34)

4 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 151 (+48)

5 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 139 (+30)

6 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 130 (+13)...

20 (14). Александр Логинов (Россия) — 69 (+10)

35 (25). Даниил Серохвостов (Россия) — 44 (0)

44 (40). Карим Халили (Россия) — 23 (+1)

48 (49). Александр Поварницын (Россия) — 17 (+4)

53 (52). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

61 (59). Василий Томшин (Россия) — 4 (+2)

Гонка преследования (м)

1 (1). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 60 (+60)

2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 54 (+54)

3 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 48 (+48)

4 (4). Михал Крчмарж (Чехия) — 43 (+43)

5 (5). Теро Сеппяля (Финляндия) — 40 (+40)

6 (6). Симон Эдер (Австрия) — 38 (+38)...

11 (11). Эдуард Латыпов (Россия) — 30 (+30)

31 (31). Александр Логинов (Россия) — 10 (+10)

37 (37). Александр Поварницын (Россия) — 4 (+4)

39 (39). Василий Томшин (Россия) — 2 (+2)

40 (40). Карим Халили (Россия) — 1 (+1)