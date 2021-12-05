Зачет Кубка мира: норвежец Кристиансен вышел на первое место, Логинов занимает пятое место
Российский биатлонист Эдуард Латыпов финишировал 11-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Первое место занял норвежец Ветле Кристиансен. Именно он и возглавил общий зачет Кубка мира.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (3). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 178 (+60)
2 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 175 (+54)
3 (2). Йоханнес Бе (Норвегия) — 154 (+34)
4 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 151 (+48)
5 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 139 (+30)
6 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 130 (+13)...
20 (14). Александр Логинов (Россия) — 69 (+10)
35 (25). Даниил Серохвостов (Россия) — 44 (0)
44 (40). Карим Халили (Россия) — 23 (+1)
48 (49). Александр Поварницын (Россия) — 17 (+4)
53 (52). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
61 (59). Василий Томшин (Россия) — 4 (+2)
Гонка преследования (м)
1 (1). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 60 (+60)
2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 54 (+54)
3 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 48 (+48)
4 (4). Михал Крчмарж (Чехия) — 43 (+43)
5 (5). Теро Сеппяля (Финляндия) — 40 (+40)
6 (6). Симон Эдер (Австрия) — 38 (+38)...
11 (11). Эдуард Латыпов (Россия) — 30 (+30)
31 (31). Александр Логинов (Россия) — 10 (+10)
37 (37). Александр Поварницын (Россия) — 4 (+4)
39 (39). Василий Томшин (Россия) — 2 (+2)
40 (40). Карим Халили (Россия) — 1 (+1)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю