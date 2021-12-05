Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонистов в гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Сегодня из нашей команды никто себя не показал. Были тревожные моменты в стрельбе. Мне не понравилась позиция Александра Логинова. Возможно, они замерзли. Что у него, что у Латыпова, стрельба стоя — печальная. Если это только из-за холода, это одно. У Эдуарда как бы такая стрельба не сложилась в тенденцию. Это будет не очень хорошо. Такие гонки немного нервные. Нельзя задерживаться, зацеливаться. Очень суматошная гонка. Хотелось бы поддержать команду и пожелать ей успеха! Надеюсь, к следующим гонкам соберутся», — сказал Драчев «СЭ».

5 декабря лучшим российским биатлонистом в гонке преследования стал Эдуард Латыпов, допустивший три промаха. Спортсмен занял 11-е место. Первое место у норвежца Ветле Кристиансена, второй — швед Себастьян Самуэльссон. Бронза у француза Эмильян Жаклена.