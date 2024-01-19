Швейцарка Хекки выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 36 минут 49 секунд, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла Жулия Симон из Франции, допустившая два промаха и уступившая победительнице 20,2 секунды. Тройку лидеров замкнула еще одна француженка Лу Жанмонно (+31,4; 1 промах).

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.