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Сегодня, 17:16

Швейцарка Хекки выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

Алина Савинова
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Швейцарская биатлонистка Лена Хекки завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 36 минут 49 секунд, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла Жулия Симон из Франции, допустившая два промаха и уступившая победительнице 20,2 секунды. Тройку лидеров замкнула еще одна француженка Лу Жанмонно (+31,4; 1 промах).

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Биатлон
Лена Хекки
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