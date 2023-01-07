Эберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке
Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут 41,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (отставание 17,6 секунды, 1 промах), третьей стала Француженка Жюли Симон (22,4, 2).
Сегодня, 7 января, в 16:45 (мск) в Поклюке пройдет мужская гонка преследования.
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