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Сегодня, 14:16

Эберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Поклюке

Мария Гусева
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут 41,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (отставание 17,6 секунды, 1 промах), третьей стала Француженка Жюли Симон (22,4, 2).

Сегодня, 7 января, в 16:45 (мск) в Поклюке пройдет мужская гонка преследования.

Биатлон
Доротея Вирер
Жюли Симон
Эльвира Эберг
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