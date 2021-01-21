Все 600 тестов на коронавирус накануне этапа Кубка мира в Антхольце дали отрицательный результат
15:05
Пресс-служба IBU выпустила релиз о результатах тестирования спортсменов и представителей сборных накануне седьмого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Все 600 тестов, сделанных накануне стартов, дали отрицательный результат.
Седьмом этап Кубка мира пройдет с 21 по 24 января.
In line with the IBU COVID-19 Event Guidelines, the IBU has started to conduct its regular SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup in Antholz, Italy.— IBU (@biathlonworld) January 21, 2021
All 600 tests conducted so far were negative. [1/2] pic.twitter.com/IqAJO7w7tf
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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