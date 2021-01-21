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Все 600 тестов на коронавирус накануне этапа Кубка мира в Антхольце дали отрицательный результат

15:05
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Пресс-служба IBU выпустила релиз о результатах тестирования спортсменов и представителей сборных накануне седьмого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Все 600 тестов, сделанных накануне стартов, дали отрицательный результат.

Седьмом этап Кубка мира пройдет с 21 по 24 января.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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