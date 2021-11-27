Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной России за решение привезти Казакевич на Кубок мира

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ценил выступление россиянок в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Группа Шашилова ожидаемо пробежала неважно. Казакевич расстроила. Зачем ее в таком состоянии повезли на Кубок мира — непонятно. Тренерские решения поражают. Видно, что она растеряла стрельбу, зачем ее бросать под танк? Я за нее переживаю, она талантливая и сильная спортсменка, но пока просто не готова. Надо было поставить ее на старты попроще.

Нигматуллина и Резцова молодцы. Резцова боролась за каждый выстрел — молодец. На первых стартах это именно то, что нужно. Показать качественную стрельбу даже важнее, чем показать скорость. От Куклиной ожидал, что может отстреляться хорошо. Были все шансы отличиться. Но она себя еще найдет, покажет свой лучший уровень», — сказал Васильев «Чемпионату».

Российская биатлонистка Ирина Казакевич допустила 10 промахов в первой гонке Кубка мира сезона-2021/2022.