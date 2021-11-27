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Латыпов запутался на финише Кубка мира по биатлону в Эстерсунде и потерял время

18:30
Эдуард Латыпов. Фото Instagram
Эдуард Латыпов. Фото Instagram
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов ошибся на финише индивидуальной гонки в Эстерсунде (Швеция) на этапе Кубка мира.

27-летний россиянин перепутал створы на финише. Из-за этого ему пришлось разворачиваться, чтобы завершить гонку по правилам. В связи с этим он потерял много времени. Спортсмен претендовал на попадание в четверку лучших.

На данный момент Латыпов занимает седьмое место. Лидирует норвежец Штурла Лагрейд.

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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