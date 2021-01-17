В СБР высказались о результатах мужского масс-старта на Кубке мира в Оберхофе

Почетный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Маматов прокомментировал результаты мужского масс-старта на Кубке мира в Оберхофе.

— Хочется похвалить Матвея Елисеева. Выполняет свою работу качественно и преуспевает в ней. Среди его положительных качеств я бы отметил трудолюбие и работоспособность. Видно, что он растет не только, как спортсмен функционально, но и психологически тоже. Это позволяет надеяться, что другие спортсмены, глядя на него, тоже начнут занимать высокие места и выглядеть более предпочтительно на Кубке мира. В том числе и Александр Логинов, когда поправится, — сказал Маматов в комментарии «СЭ».

Норвежский биатлонист Тарьей Бе занял первое место в гонке с общего старта на 15 км на шестом этапе Кубка мира.

Россиянин Матвей Елисеев финишировал шестым (+20,1; 1), Эдуард Латыпов — 29-м.

Ранее россиянин Александр Логинов снялся с гонки из-за недомогания.

(Владимир Пушкарев)