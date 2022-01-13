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Сегодня, 12:50

В СБР опровергли информацию о возможной отставке тренера женской сборной Шашилова

Карен Саркисян
Корреспондент

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов прокомментировал новость о том, что старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова могут отправить в отставку перед Олимпийскими играми в Пекине из-за нарушений режима.

«Как член правления могу подтвердить, что заседание у нас намечено на конец недели, — приводит слова Черезова «Чемпионат». — Но в повестке этого вопроса нет. Поэтому я очень удивлен информации».

Шашилов занимает должность старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4574403-v-sbr-otreagirovali-na-informaciyu-o-vozmozhnom-snyatii-shashilova-s-posta-trenera-sbornoj.html
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Шашилова могут отправить в отставку прямо перед Олимпиадой из-за нарушений режима
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