В СБР опровергли информацию о возможной отставке тренера женской сборной Шашилова

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов прокомментировал новость о том, что старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова могут отправить в отставку перед Олимпийскими играми в Пекине из-за нарушений режима.

«Как член правления могу подтвердить, что заседание у нас намечено на конец недели, — приводит слова Черезова «Чемпионат». — Но в повестке этого вопроса нет. Поэтому я очень удивлен информации».

Шашилов занимает должность старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.