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Губерниев отреагировал на возможную отставку тренера женской сборной России: «Шашилов в строю»

Губерниев отреагировал на возможную отставку тренера женской сборной России
Карен Саркисян
Корреспондент

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова могут отправить в отставку перед Олимпийскими играми в Пекине из-за нарушений режима.

«Правление по этому поводу не будет, на повестке дня не стоит, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Шашилов в строю и по-прежнему делает зарядку! Новость на сенсацию явно не тянет!»

Шашилов занимает должность старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.

Источник: https://t.me/RealGuberniev/3568
Биатлон
Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
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Шашилова могут отправить в отставку прямо перед Олимпиадой из-за нарушений режима
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