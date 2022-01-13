Губерниев отреагировал на возможную отставку тренера женской сборной России: «Шашилов в строю»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова могут отправить в отставку перед Олимпийскими играми в Пекине из-за нарушений режима.

«Правление по этому поводу не будет, на повестке дня не стоит, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Шашилов в строю и по-прежнему делает зарядку! Новость на сенсацию явно не тянет!»

Шашилов занимает должность старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.