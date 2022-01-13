Шашилова могут отправить в отставку прямо перед Олимпиадой из-за нарушений режима

Как стало известно «СЭ», в воскресенье на заседании Правления Союза биатлонистов России (СБР) может быть поднят вопрос относительно старшего тренера сборной Михаила Шашилова.

Дело не в результатах сборной, а в участившихся случаях нарушения режима с его стороны. Между спортсменами и тренерами передаются компрометирующие видео и после того, как они дошли до руководства СБР, возможны самые строгие последствия.

Шашилов занимает должность старшего тренера женской сборной России с мая 2020 года.