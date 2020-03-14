Тренера сборной Украины эвакуируют в Словакию, он будет помещен на карантин

Старший тренер мужской тренер сборной Украины Юрай Санитра пропустит сегодняшние гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Об этом сообщает Instagram «Биатлон Украины».

Сообщается, что сегодня он покинет Контиолахти вместе со сборной Словакии. По решению руководства страны, их эвакуируют в Братиславу. Как сообщил сам словацкий специалист, он проведет на карантине 14 дней.

Ранее стало известно, что сегодняшние гонки преследования из-за коронавируса станут завершающими в сезоне-2019/20.