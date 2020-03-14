Тренера сборной Украины эвакуируют в Словакию, он будет помещен на карантин
Старший тренер мужской тренер сборной Украины Юрай Санитра пропустит сегодняшние гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Об этом сообщает Instagram «Биатлон Украины».
Сообщается, что сегодня он покинет Контиолахти вместе со сборной Словакии. По решению руководства страны, их эвакуируют в Братиславу. Как сообщил сам словацкий специалист, он проведет на карантине 14 дней.
??? Юрай Санітра вперше у своїй тренерській кар"єрі не буде пристуній на гонці підопічних. Як повідомив старший тренер чоловічої збірної України, завтра, 14 березня, він покине ??Контіолахті разом зі збірною ??Словаччини — їх евакуюють літаком до Братислави. Таке рішення прийняло керівництво країни. За словами наставника, він проведе 14 днів вдома на карантині. Сподіваємось, цей факт негативно не вплине на результати українських спортсменів. UA:БІАТЛОН
Ранее стало известно, что сегодняшние гонки преследования из-за коронавируса станут завершающими в сезоне-2019/20.