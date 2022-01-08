Тренер Бабикова: «Антон технически все сделал правильно. Резцова тоже справилась с рубежами. Вот и победа»

Личный тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин оценил выступление российской сборной в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Бабиков и Кристина Резцова выиграли одиночную смешанную эстафету.

«В начале гонки было очень тяжело. Порывистый ветер. Все тренеры поймут меня: Антон Бабиков технически все сделал правильно. Вышел вперед. Дернул соперника и отстрелял на ноль. Кристина Резцова тоже справилась со всеми остальными рубежами. Вот и победа. Это быстрая гонка, все решает стрельба, ну и ход, конечно», — сказал Никитин корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову.

Команда Австрии, в составе которой выступили Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер, заняла второе место. Замкнули тройку Артем Тищенко и Дарья Блашко из Украины.