Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о результатет одиночной смешанной эстафеты на Кубке мира.

Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«В самом начале она нас взбодрила, конечно. Очень неуверенно начала гонку. Я прям разревелась, думаю, что могло с ней случиться то вообще. Потом я успокоилась, и Кристина вместе со мной, видимо, тоже. Ребята — герои сегодня! Честно говоря, я даже не ожидала такой яркой и уверенной победы, с таким огромным запасном. Спасибо огромное ребятам за невероятные эмоции. Крис идеально прошла последний рубеж, четко отстреляла, перезаряжала как надо. Мы долго работали над этим, и вот, результат тяжелого труда. И Антону, и Кристине аплодирую стоя, браво, так держать! Нужно в таком же ритме и продолжать, вплоть до Олимпийских игр. Уверена, что мы можем добиться олимпийского золота»

Бабиков и Резцова преодолелили дистанцию за 41 минуту и 37,1 секунды. Резцова зашла на один штрафной круг после первой стрельбы лежа. В общем россияне использовали 12 дополнительных патронов.

(Антон Иванов)