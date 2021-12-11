Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Томшин — неплохой пацан. Логинов был не в своей тарелке. Это была не его стрельба. После третьего рубежа, перед последней стойкой, он был никакой. Видно было, что он не восстановлен. Это его проблема. Спишу на то, что это начало сезона. Ребята должны поправиться. Неплохая у нас четверка будет. Логинов и Латыпов способны на большее. Трудно говорить, когда ты не видишь спортсменов, не знаешь, как они восстанавливались. У нас есть категория тренеров, которые тренируют круглый год. После гонки надо восстанавливаться, накапливать энергию. А что делают сейчас, трудно сказать. Видно, что спортсмены не восстановлены. У нас ни разу не было тренера из лыжных гонок, который бы достойно показал себя в биатлоне», — сказал Тихонов «СЭ».

Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, поднявшийся с 47-го на 10-е место. Эдуард Латыпов стал 12-м, Александр Логинов — 17-й, Карим Халили — 20-й.