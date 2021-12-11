Экс-биатлонист сборной России Иван Черезов в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоги мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

«Рад за Томшина. Гонка получилось взвинченной, драматичной, особенно для Германии. У Франции фурор. Что касается наших ребят, то они молодцы, здорово держались, хорошо вели гонку. Немножко где-то не хватило концентрации а рубеже для наших лидеров, Логинова и Латыпова. Это повлияло на снижение их финишных позиций. А для Томшина одни слова восхищения. Красавчик, что четко отработал рубежи. Для всех показательно, что творит ноль. Выбраться с такого места на десятую позицию. Это только укрепит его внутреннюю уверенность, что он может бороться с лидерами мирового биатлона», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Мужскую гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене выиграл французский биатлонист Кантен Фийон-Майе. Лучший результат среди россиян показал Василий Томшин, поднявшийся с 47-го места на 10-е.