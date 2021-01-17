Тарьей Бе выиграл масс-старт в Оберхофе, Елисеев стал шестым

Норвежец Тарьей Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Спортсмен преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут и 41 секунды, допустив 1 промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал австриец Феликс Ляйтнер (+3,6 секунды), третье место — у швейцарца Беньямина Вегера (+7,8).

Россиянин Матвей Елисеев занял шестое место, уступив победителю 20,1 секунды. Спортсмен допустил единственный промах на последнем огневом рубеже, что лишило его шансов в борьбе за подиум. Еще один представитель России Эдуард Латыпов финишировал на 29-м месте, проиграв победителю 3 минуты и 55 секунд. Биатлонист совершил 7 промахов на четырех огневых рубежах.

Александр Логинов пропустил масс-старт из-за недомогания.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 37.41,9 (1 шт. круг)

2. Феликс Ляйтнер (Австрия) — отставание 3,6 (0)

3. Беньямин Вегер (Швейцария) — 7,8 (0)

4. Лукас Хофер (Италия) — 12,5 (2)

5. Симон Эдер (Австрия) — 12,7 (0)

6. Матвей Елисеев (Россия) — 20,1 (1)

7. Йоханнес Бе (Норвегия) — 27,4 (4)

29. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.55,3 (7)