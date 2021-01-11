Старший тренер мужской сборной России подвел итоги первого после Нового года этапа Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский подвел итоги первого после Нового года этапа Кубка мира.

— На первом январском этапе более показательна победа в смешанной эстафете или выступление в сингл-миксте?

— Показательно и то, и другое. Павлова и Елисеев не были на сборе, и не делали ту аэробную работу, недостаток которой сказался в третьем старте. А в составе смешанной эстафеты бежали три спортсмена, которые провели полноценный сбор. Александр Логинов, учитывая сложившуюся ситуацию, отработал на классе, который присущ чемпиону мира, — приводит слова тренера пресс-служба СБР.

— В чем Вам видится основной резерв для улучшения результатов, если ориентироваться на долгосрочную перспективу?

— В том, чтобы у нас заработала система, как она работает в Норвегии и Франции. Эта система должна воспроизводить высококлассных спортсменов. А у нас спортсмены близкого к высокому уровня появляются не в результате работы системы, а случайным образом, благодаря энтузиазму и высокой самоотдаче отдельных тренеров и специалистов.

Тренеры национальной сборной не должны править технику лыжного хода и технику стрельбы. Когда тренер основной команды говорит подопечным очевидные вещи, которые для них становятся откровением — вот это неправильно. Они это должны впитывать как минимум с юниорского, а лучше с юношеского возраста. А нам сейчас приходится не только искать методики, которые могут улучшить базовые вещи, а параллельно еще и учить основам. Это если говорить глобально.

Несколько лет назад я смотрел юниорский чемпионат мира по биатлону, на котором выступали и нынешние лидеры сборной Норвегии Стурла Легрейд с Йоханнесом Дале, и наш Василий Томшин. И тогда же подумал, что несмотря на то, что наш парень обыграл норвежцев, именно у них будет больше шансов на взрослом уровне. Потому что они уже тогда все делали как спортсмены из первой сборной Норвегии.

Можно спортсмена довести до высочайшего уровня в плане функционалки, но если его техника не будет соответствовать его физическим возможностям, то результата не будет. У меня в спринтерской лыжной группе был спортсмен, который по всем тестам был абсолютно лучшим, всех превосходил по своим физическим возможностям. Но на лыжне ничего не мог сделать, потому что «месил снег» без продвижения вперед.