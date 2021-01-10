Сборная России победила в смешанной эстафете в Оберхофе! Серия без медалей прервана

Сборная России победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В составе российской команды выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Латыпов на финише обошел соперников из сборных Франции и Норвегии. Норвежцы стали вторыми (отставание — семь десятых секунды), французы — третьими (12,1 секунды).

Начиная со второго этапа, когда Светлана Миронова на последнем круге захватила лидерство, российская команда вплоть до последней стрельбы была первой. Два дополнительных патрона у Латыпова отбросили Россию на третье место. На последнем круге Эдуард догнал Кентена Фийона Майе, а в спритенском финише обошел Штурлу Легрейда.

Таким образом, сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.

Биатлон

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Смешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 01:08.21,7 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)

2. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Дале, Штурла Легрейд) — отставание 0,7 (0 + 7)

3. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Фабьен Клод, Кантен Фийон Майе) — 12,1 (0 + 6)

4. Белоруссия (Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Сергей Бочарников, Антон Смольский) — 50,3 (1 + 5)

5. Германия (Ванесса Хинц, Дениза Херманн, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер) — 1.06,0 (1 + 7)

6. Швейцария (Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Беньямин Вегер, Жереми Финелло) — 1.29,4 (0 + 7)