Сборная России по биатлону опять обновила антирекорд: 35 гонок без медалей

Сборная России по биатлону вновь обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.

Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 35 гонок подряд. Сегодня, 18 декабря российские биатлонистки не смогли попасть в тройку лучших по итогам спринта. Лучшей стала Евгения Павлова, которая стала 18-й.

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).