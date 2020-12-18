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Сборная России по биатлону опять обновила антирекорд: 35 гонок без медалей

17:24
Российские биатлонисты обновили антирекорд. Фото Пресс-служба СБР
Российские биатлонисты обновили антирекорд. Фото Пресс-служба СБР
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Сборная России по биатлону вновь обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.

Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 35 гонок подряд. Сегодня, 18 декабря российские биатлонистки не смогли попасть в тройку лучших по итогам спринта. Лучшей стала Евгения Павлова, которая стала 18-й.

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).

Кубок мира по биатлону

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