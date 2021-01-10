Сборная России опустилась на третье место в зачете смешанных эстафет

Сборная Франции одержала победу в супермиксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Российская сборная в составе Евгении Павловой и Матвея Елисеев пришла к финишу девятой, уступив более двух минут победителем.

В зачете Кубка мира в смешанной эстафете российская команда уступила лидерство и опустилась на третье место.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 3870 (+180)

2 (2). Швеция — 3378 (+195)

3 (4). Франция — 3350 (+210)

4 (3). Германия — 3309 (+165)

5 (5). Россия — 3115 (+115)

6 (6). Австрия — 2876 (+125)

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 3554 (+195)

2 (2). Норвегия — 3534 (+180)

3 (3). Франция — 3478 (+210)

4 (4). Германия — 3284 (+165)

5 (5). Россия — 3061 (+115)

6 (6). Белоруссия — 2925 (+155)

Смешанная эстафета

1 (3). Франция — 108 (+60)

2 (2). Норвегия — 102 (+48)

3 (1). Россия — 92 (+32)

4 (4). Белоруссия — 83 (+40)

5 (5). Германия — 83 (+43)

6 (13). Швеция — 82 (+54)