Биатлон
Кубок мира
Общий зачет Календарь Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:36

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдиге

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

13 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошла мужская эстафета. Победу одержала команда Норвегии в составе Штурлы Лагрейда, Тарьей Бе, Ветле Кристиансена и Йоханнеса Бе.

Вторую строчку заняла сборная Германии. В ее составе эстафету бежали Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль и Роман Реес.

Третьей к финишу пришла сборная Франции в составе Эрика Перро, Кентена Фийона Майе, Антонина Гигонна и Фабьена Клода.

Сборная Германии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
2
3
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
Сальдо предрек Херсону гуманитарную катастрофу
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянка Виттоцци выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости