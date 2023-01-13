Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдиге

13 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошла мужская эстафета. Победу одержала команда Норвегии в составе Штурлы Лагрейда, Тарьей Бе, Ветле Кристиансена и Йоханнеса Бе.

Вторую строчку заняла сборная Германии. В ее составе эстафету бежали Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль и Роман Реес.

Третьей к финишу пришла сборная Франции в составе Эрика Перро, Кентена Фийона Майе, Антонина Гигонна и Фабьена Клода.