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Сегодня, 17:42

Швейцарский биатлонист Беньямин Вегер завершит карьеру по окончании сезона-2021/22

Анна Горшкова
Корреспондент

Швейцарский биатлонист Беньямин Вегер объявил о скором завершении карьеры.

«После 16 лет в статусе профессионального спортсмена настало время завершить карьеру — в конце сезона. Учитывая шесть подиумов на Кубках мира, участие в четырех Олимпиадах, два шестых места на этих Играх и 50 попаданий в топ-10 на Кубках мира, я вспоминаю об этих временах как об успешных.

Для меня биатлон был чем-то большим, нежели профессией. Это был образ жизни. Я всегда старался выкладываться на 100 процентов и даже больше, все отдать спорту.

Мне довелось узнать спорт с самых разных сторон, пережить взлеты и падения и после каждой ситуации становиться сильнее. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сделал это приключение возможным, кто всегда поддерживал меня словом и делом", — написал Вегер в Instagram.

32-летний Вегер в текущем сезоне идет 19-м в общем зачете Кубка мира.

Биатлон
Беньямин Вегер
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