Россия осталась на четвертом месте в мужском зачете Кубка наций

По состоянию на 11 марта, Россия продолжает находиться на четвертом месте в мужском зачете Кубка наций.

В сегодняшнем спринте россияне набрали 365 очков, суммарно у российской команды 6 675 очков. Лидировать продолжает Норвегия, у которой 7 849 очков.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 7849 (+428)

2 (2). Франция — 7108 (+441)

3 (3). Германия — 6794 (+376)

4 (4). Россия — 6675 (+365)

5 (5). Швеция — 6554 (+381)

6 (6). Австрия — 5793 (+292)