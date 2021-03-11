Россия осталась на четвертом месте в мужском зачете Кубка наций
21:14
По состоянию на 11 марта, Россия продолжает находиться на четвертом месте в мужском зачете Кубка наций.
В сегодняшнем спринте россияне набрали 365 очков, суммарно у российской команды 6 675 очков. Лидировать продолжает Норвегия, у которой 7 849 очков.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 7849 (+428)
2 (2). Франция — 7108 (+441)
3 (3). Германия — 6794 (+376)
4 (4). Россия — 6675 (+365)
5 (5). Швеция — 6554 (+381)
6 (6). Австрия — 5793 (+292)
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