Норвежец Йоханнес Бе занимает первое место в спринтерском зачете Кубка мира по биатлону. В его активе 359 очков.

Места в топ-4 занимают норвежские биатлонисты. Вторым идет Штурла Легрейд (313). На третьей позиции Йоханнес Дале (307). Четвертое место занимает Тарьей Бе (298).

Лучший среди россиян Эдуард Латыпов на 17-м месте (175 очков). На 20-й позиции Александр Логинов (158).

Кубок мира

Спринт (мужчины)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 359 (+32)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 313 (+34)

3 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 307 (+40)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 298 (+54)

5 (5). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 296 (+60)

6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 281 (+36)

17 (16). Эдуард Латыпов (Россия) — 175 (+16)

20 (19). Александр Логинов (Россия) — 158 (+24)

21 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 147 (+25)

38 (43). Евгений Гараничев (Россия) — 55 (+11)

53 (51). Карим Халили (Россия) — 28 (+3)

54 (52). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

77 (74). Антон Бабиков (Россия) — 7 (0)

79 (76). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)