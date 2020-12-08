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Допинг

Резцова заявила, что употребляла допинг: «Не отрекаюсь, я это делала»

10:47
Анфиса Резцова. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анфиса Резцова. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывшая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова признала, что она применяла запрещенные препараты.

«Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне, — цитирует Резцову Sports.ru. — Надо заплатить за 4 месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?

Нет, ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне это помогало — и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи. Добавка — по кайфу, я их обыгрываю и слава богу"".

Анфиса Резцова — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону

Кубок мира по биатлону

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