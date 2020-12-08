Резцова заявила, что перед Олимпиадой-1988 ее заставили сделать аборт

Бывшая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова сказала, что перед Олимпийскими играми 1988 года ее заставили сделать аборт.

«Господь дал мне четырех дочерей, несмотря на то, что до родов я сделала аборт. Меня заставили, потому что стране нужны были медали. Меня отправили из Эстонии поездом в Москву, в диспансер к гинекологу.

«Она беременная, но нам нужны медали — она не должна рожать», — это исходило от тренеров. В Москве встретил диспансерский микроавтобус с красным крестом. Догадывалась ли я? Ни в коем случае не знала и не догадывалась. Меня привезли в наш диспансер на Курскую. Гинеколог сказала — обсуждайте с мужем. Пришла к нему. Он: как ты решишь, так и будет.

Но что значит, я решу? Семья-то одна. Я решу, а ты потом будешь жить с моей медалью, но без детей? Перед иконой говорю — так и было. Когда у нас не получалось завести ребенка, я на него вину не клала. Но когда он мне сказал: как ты решишь... Ответственность на себя не взял.

Решение принимала я, пришла на ковер в Спорткомитет: согласна на аборт, но дайте на квартиру — мы живем у родителей. Нам дали двушку здесь, в Химках, еще до Олимпиады. А потом господь подарил мне четырех прекрасных дочек».

Анфиса Резцова — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Также в ее активе серебро Олимпиады в лыжных гонках и бронза — в биатлоне. Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам.