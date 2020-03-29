Привалов рассказал, в каком случае у Нильссон не будет равных в биатлоне

Бывший тренер сборных СССР и России Александр Привалов поделился мнением о переходе шведки Стины Нильссон в биатлон. В лыжных гонках она выиграла спринт на Олимпиаде-2018, также в ее активе две золотые медали на чемпионатах мира.

— Ее переход в биатлон — правильное решение, — цитирует News.ru Привалова. — Если она психологически устойчива — ей равных не будет. Потому что в биатлоне многое решает лыжная подготовка, а потом уже стрельба. Нам надо работать в контракте с лыжниками. Если кто-то из них захочет перейти в биатлон, надо проверить их психологическое состояние. Это имеет огромное значение в биатлоне.